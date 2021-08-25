РИАМО - 25 авг. Прошедшей ночью температура воздуха в Подмосковье местами опустилась до +3..2,5 градусов. Холоднее всего было в Клину и Волоколамске, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Особенно похолодало в северо-западной части Подмосковья. В ночь минимальная температура в Клину составила +3 градуса, в Волоколамске - 2,5 градуса тепла», — уточнила Позднякова.

В Москве минувшей ночью было теплее. Так, на ВДНХ зафиксировали +8 градусов, в Тушине – 7 градусов тепла.

Позднякова добавила, что в этот период в столичном регионе начинаются первые заморозки.​

Днем в среду в Московском регионе ожидается 15-20 градусов тепла, возможен кратковременный дождь. Ранее синоптики прогнозировали, что этот день станет самым холодным на текущей неделе.