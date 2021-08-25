РИАМО - 25 авг. Прошедшей ночью температура воздуха в Подмосковье местами опустилась до +3..2,5 градусов. Холоднее всего было в Клину и Волоколамске, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В Москве минувшей ночью было теплее. Так, на ВДНХ зафиксировали +8 градусов, в Тушине – 7 градусов тепла.
Позднякова добавила, что в этот период в столичном регионе начинаются первые заморозки.
Днем в среду в Московском регионе ожидается 15-20 градусов тепла, возможен кратковременный дождь. Ранее синоптики прогнозировали, что этот день станет самым холодным на текущей неделе.
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