РИАМО - 25 авг. Употребление сезонных овощей и фруктов, а также кисломолочных продуктов позволит организму запастись витаминами перед осенью, сообщила РИАМО врач-диетолог Наталия Герасимова.

«Наиболее целесообразно употреблять сезонные фрукты и овощи, произрастающие в нашем регионе. К ним относятся яблоки, груши, огурцы, капуста и кабачки. Можно и ферментированные продукты - йогурты и кефир. Это поможет запастись витаминами», — сказала Герасимова.

Она добавила, что «набраться» витамина D, который вырабатывается на солнце, в солярии не получится. В таком случае лучше принимать его в виде аптечных препаратов.

«Также важно не сбивать режим дня. Ложиться спать и просыпаться следует в одно и то же время, до полуночи. Режим дня должен быть ориентирован на активность в дневное время», — отметила врач.

По ее словам, дополнительно подготовиться к осени и сезону респираторных вирусных инфекций позволит прием витаминов и аминокислот, а также биологически активных добавок.