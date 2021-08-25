РИАМО - 25 авг. За неделю с 16 августа по 20 августа 2021 года в Московской области состоялось 57 земельно-имущественных аукционов. Всего в торгах приняло участие 192 человека, что почти на 5% больше, чем на предыдущей неделе. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Таким образом, в среднем на 1 лот претендовало более 3 участников.

На торгах по аренде земельного участка площадью 1 995 кв. м для личного подсобного хозяйства в Чехове на лот претендовало 4 участника, итоговая цена за лот превысила стартовую более чем в 9 раз. Ежегодные платежи в бюджет Чехова составят более 6 млн руб. Стартовая цена составляла 641,2 тыс. руб./год.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ https://easuz.mosreg.ru/torgi.