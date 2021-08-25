РИАМО - 25 авг. Служба безопасности московского метро обнаружила около 170 тыс. потенциально опасных предметов при досмотре пассажиров и багажа с начала 2021 года, сообщили РИАМО в пресс-службе столичной подземки.
На каждой станции метро есть досмотровые зоны, всего в подземке их насчитывается несколько сотен. В своей работе сотрудники досмотровых зон используют рентгенотелевизионное оборудование, ручные металлодетекторы, аппаратуру радиационного контроля, детекторы паров и следов взрывчатых веществ.
При входе в столичное метро осмотр проходят все пассажиры. Некоторым сотрудники службы безопасности уделяют более пристальное внимание, например, тем, на кого срабатывают технические устройства.
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