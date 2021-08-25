РИАМО - 25 авг. В Москве привели в порядок 12 прудов, на 15 объектах работы по благоустройству продолжаются, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В рамках проектов полностью приводим водоемы в порядок: ремонтируем береговые укрепления, очищаем дно от ила, при необходимости создаем водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что пруды для мегаполиса играют важнейшую роль. Во-первых, водоемы благоприятно сказываются на климате. Во-вторых, около прудов очень любят отдыхать местные жители.

Специалисты постоянно исследуют московские пруды, чтобы содержать их в порядке. Если они выявляют проблемы, то принимается решение о реконструкции пруда.

Перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.

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