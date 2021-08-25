РИАМО - 25 авг. В среду в Москве и Московской области температура воздуха составит 15-20 градусов тепла, возможен кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

Скорость восточного ветра составит 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха будет около 45%. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что среда станет самым холодным днем на этой неделе.