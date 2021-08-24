РИАМО - 24 авг. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании второго этапа съезда партии «Единая Россия». На мероприятии присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Путин подчеркнул, что предвыборную программу партии можно считать народной, так как в ее основу легли инициативы граждан.

«Все прошедшие недели вы активно работали в регионах, в муниципалитетах, на местах, общались, говорили с избирателями. Только так можно услышать людей, понять их проблемы, заботы и включить, соответственно, предложения, инициативы граждан в предвыборную программу партии. Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и поэтому саму программу, безусловно, можно назвать народной», — сказал Путин.

Он добавил, что второй этап съезда партии призван не только принять эту программу. Президент подчеркнул, что «Единая Россия», по сути, берет на себя моральное и политическое обязательство добиться реализации заявленных планов.

Путин выступил с рядом предложений. В их число вошли: выплаты по 10 тыс. руб. всем пенсионерам единоразово, индексация пенсий в 2022 году на уровне выше инфляции, выплаты по 15 тыс. рублей всем военным, вне зависимости от звания, – эту выплату распространят также на курсантов и правоохранителей.

Путин также предложил в течение 2 следующих лет проиндексировать выше уровня инфляции денежное довольствие силовиков, законодательно закрепить механизм защиты соцвыплат от списания банками (а списанные выплаты банки должны вернуть). Кроме того, президент предложил запустить новую программу расселения аварийного жилья, которое было признано аварийным на 1 января 2021 года, продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на год, подготовить программу поддержки занятости инвалидов.