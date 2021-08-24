РИАМО - 24 авг. Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Подмосковья Александр Шаповалов посетил город Видное для контроля за капремонтом домов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства области.

К нему присоединился заместитель главы Ленинского округа по вопросам ЖКХ Сергей Манеров и председатель координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона Юлия Белехова.

Программа капитального ремонта по замене системы газоснабжения в многоквартирных домах начала реализовываться в Подмосковье с 2016 года. Уже проведен ремонт систем газоснабжения в 700 домах. До 2023 года фонд планирует провести ремонтные работы по газу более 1,4 тыс. многоквартирных домов.

Во время проверки обсуждались и требования к подрядным организациям по установке камер видеонаблюдения за ходом капремонта.

«Московская область вышла на новый уровень цифровизации. На сегодняшний день уже установлено порядка 300 камер видеонаблюдения. Такая процедура является обязательным условием для всех подрядных организаций при выполнении ремонтных работ по фасадам и кровле. Данная опция абсолютно бесплатная и не требует никаких затрат для жителей многоквартирных домов», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.