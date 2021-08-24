РИАМО - 24 авг. Проект ГАУ Московской области «НИиПИ градостроительства» занял призовое место в конкурсной программе Международного фестиваля «Эко-Берег», сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

НИиПИ градостроительства занял 2 место в открытом архитектурно-градостроительном конкурсе на лучший концептуальный проект регенерации и развития территории поймы и прилегающих территорий реки Свияги в г. Ульяновске.

«Поздравляю директора института Дмитрия Климова и авторский коллектив с победой в конкурсе. Команда проявила творческий подход к комплексному развитию прибрежных территорий с элементами общественной и туристической инфраструктур», - сказал министр правительства области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В свою очередь Климов рассказал, что в качестве основной пространственной идеи был принят принцип максимального эффективного и тактичного соединения городской ткани с существующей экосистемой реки Свияги. Проект позволит сформировать уникальный зеленый диаметр и максимально сохранить существующий природный ландшафт в центре Ульяновска.