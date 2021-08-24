РИАМО - 24 авг. Пункты приема вторсырья от населения в Подмосковье собрали более 44 тыс. куб. м крупногабаритных отходов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе масштабный экологический проект «Мегабак». Цель данного проекта - избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.

До конца года будет открыто еще 13 новых площадок в городских округах: Волоколамский, Дмитровский, Королев, Наро-Фоминский, Химки, Электросталь, Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лотошино, Лобня, Можайск, Черноголовка.

Сейчас в регионе насчитывается 45 площадок «Мегабак» в 43 городских округах, на большинстве из которых установлены контейнеры для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп.

По мере накопления контейнеров диспетчер площадки сообщает о наполнении, и компании-переработчики забирают КГО.