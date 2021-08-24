РИАМО - 24 авг. «Единой России» удалось сформировать народную программу с наиболее полным списком вопросов, которые нужно решить в приоритете. Эта программа также станет ориентиром при дальнейшей законотворческой деятельности, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Второй этап XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошел во вторник в выставочном комплексе «Экспоцентр».

«Главный итог XX съезда «Единой России» - утверждение народной программы партии, фундаментом которой стали актуальные предложения жителей нашей страны. Масштабный сбор и обработка поступивших обращений были бы невозможны без кропотливой ежедневной работы местных отделений партий», — сказал Шапошников.

Он добавил, что предложения в народную программу партии собирали со всероссийским размахом. Инициативы принимали и онлайн, и офлайн. За месяц поступило более 1,6 млн предложений.

«В итоге нам удалось сформировать программу, в которой содержится наиболее полный перечень вопросов, решение которых требуется в приоритетном порядке. Те предложения, которые по итогам сбора войдут в предвыборную программу партии, безусловно станут ключевыми в работе партийной фракции в новом созыве Госдумы. Более того, уверен, что для депутатов всех уровней, она станет основным ориентиром для нашей дельнейшей законотворческой деятельности», — подчеркнул Шапошников.

Он отметил, что на первом этапе съезда партии 19 июня президент РФ Владимир Путин поручил членам «Единой России» широко обсудить народную программу.

Шапошников рассказал, что большую часть тем, которые были затронуты в предложениях жителей столицы, реализуют в городе. Сейчас ключевая задача фракции ЕР в столичном парламенте – дальше прорабатывать социальные инициативы по улучшению демографической ситуации, поддержке пожилых, льготников, семей с детьми.

Шапошников подчеркнул, что будут приложены все силы, чтобы грядущие выборы в Госдуму, довыборы депутатов городского парламента и муниципальных депутатов прошли в соответствии со столичным стандартом, в конкурентной и открытой борьбе. Формат электронного голосования должен привлечь как можно больше жителей к участию в выборах.