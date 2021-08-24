РИАМО - 24 авг. Дом правительства Московской области 27 августа станет площадкой для проведения Международного форума «Время образования», сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«В конце августа мы традиционно собираем педагогов, подводим итоги учебного года и определяем задачи на следующий. В этом году августовка пройдет в новом формате: будут как офлайн-, так и онлайн-мероприятия», - сказала зампред правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в центре внимания находятся цифровые технологии.

«Обсудим, как «цифра» помогает всем участникам образовательного процесса: педагогам, родителям и ученикам. Своим опытом поделятся не только подмосковные педагоги, но и коллеги со всей страны», – добавила Каклюгина.

Онлайн-трансляция будет доступна всем участникам, зарегистрированным на сайте. Форум проводится совместно с министерством просвещения РФ.