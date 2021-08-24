РИАМО - 24 авг. Молодые люди из Подмосковья принимают участие в форуме «Армия-2021», он открылся 22 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

На форуме представлено около 28 тысяч экспонатов от 1,4 тысячи отечественных и иностранных предприятий. В мероприятии принимают участие 11 государств: Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия и Узбекистан.

Также на объектах полигона «Алабино» и парка «Патриот» в рамках военно-технического форума с 22 августа по 4 сентября проходят Армейские игры. В 34 конкурсах себя покажут солдаты и офицеры разных видов и родов войск – всего более 280 команд из 43 государств. 6 стран направят свои команды впервые - это Бразилия, Буркина-Фасо, Кипр, Малайзия, Камерун и Эквадор. Впервые на своей территории примут конкурсы Алжир, Вьетнам, Сербия и Катар.

Свыше 220 ребят из Подмосковья примут участие в обоих мероприятиях.

Минобороны РФ планирует на форуме заключить соглашения на сумму в размере 500 млрд рублей. Он продлится до 28 августа.