РИАМО - 24 авг. Подписчики страницы туристического проекта РИАМО «Путь-дорога» в Instagram смогут выиграть карты «Стрелка» с дизайном проекта.

Чтобы получить одну из 10 брендированных карт, подписчику нужно сделать репост сообщения о розыгрыше в сторис (иконка самолетика под постом) и отметить аккаунт travel.riamo.ru на сторис с репостом. В ответ в течение дня пользователю придет номерок.

Итоги розыгрыша подведут 1 сентября с помощью генератора случайных чисел.

Победители смогут забрать призы в редакции РИАМО в Москве.

Проект «Путь-дорога» был запущен в 2019 году с целью объединить настоящих путешественников, которые любят Московскую область, и предоставить им удобные ресурсы и сервисы.

Для интересных мест региона на сайте проекта подобрана вся необходимая информация: как туда лучше добраться, сколько времени это займет, что можно посмотреть поблизости. По каждому объекту есть отдельные карточки - их количество уже достигло 1,5 тыс. и с каждым днем увеличивается.