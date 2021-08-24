РИАМО - 24 авг. Дожди ожидаются в Московском регионе в ближайшие дни. В Подмосковье может выпасть 32 мм осадков, в столице за 25-26 августа – 13-15 мм осадков, что для города составляет почти 1/5 месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Атмосферный фронт, уже вклинившийся в западные регионы России, в среду обострится и, как говорят синоптики, «заволнит», — написал Тишковец в Instagram.

За ближайшие 3 суток на юге Подмосковья может выпасть 32 мм осадков.

В столице дождь начнется ближе к вечеру среды. В ночь на четверг прогнозируется гроза, дождь усилится и продолжится днем, но он станет слабее. За сутки в городе может выпасть до 13-15 мм осадков.

С начала августа в Москве выпало 55% месячной нормы осадков.

Тишковец добавил, что ближайшие дни будут по-осеннему холодными и ненастными.