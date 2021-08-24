РИАМО - 24 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какой подход применяют к строительству школ в столице. Так, здания имеют отдельные блоки для разных классов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

У учащихся имеются и общие места для отдыха и совместных занятий, есть места для отдыха, спорта и досуга.

«Мы стараемся возводить комплексный город для детей, особенно в новых микрорайонах, где одномоментно заселяется и компактно живет достаточно много людей. Соответственно, большое количество учащихся, детей, которым нужны дошкольные учреждения, школы», — сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Он привел в пример школу в поселении Сосенском, которая примет первых ребят в этом году. Для малышей создали амфитеатр с мини-скалодромом, а для детей постарше — большой лабораторный блок, амфитеатр для собраний и выступлений, информационный центр и круглый концертный зал-трансформер.

Ранее Собянин говорил о том, что введение жестких ограничений в московских школах к 1 сентября из-за ситуации с коронавирусом не планируют.