РИАМО - 24 авг. Кафедра министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» на базе Одинцовского филиала МГИМО планирует зачислить 140 новых абитуриентов в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства.

В задачи кафедры входит подготовка специалистов, способных осуществлять эффективную деятельность в сфере ЖКХ, принимать грамотные технико-управленческие решения, развивать современные информационные коммуникации, обеспечивать высокий уровень управления городской инфраструктурой и развитием территорий.

«Сфера жилищно-коммунального хозяйства в государстве всегда была приоритетной, и организация кафедры, выпускающей профессиональные кадры, – серьезный шаг к модернизации и улучшению работы всей системы ЖКХ», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По словам Велиховского, преподаватели кафедры — действующие сотрудники правительства региона и ведомств, поэтому обучение строится не на теоретических примерах, а на основе практических навыков менторов.

Всего за период с 9 сентября 2019 года по 21 июня 2021 года на базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошли обучение 323 человека, в процессе обучения находятся 40 человек, в том числе 28 магистрантов.

Кафедра министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» для подготовки кадров в интересах органов управления и организаций Московской области была создана постановлением МИД РФ в 2019 году на базе МГИМО.

На базе кафедры реализуются следующие направления: программы профессиональной переподготовки (управление городской инфраструктурой и развитием территорий, теория и практика современной реформы в отрасли обращения с ТКО), программы повышения квалификации (теория и практика современной реформы в отрасли обращения с ТКО на территории Московской области, руководство организацией и проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах).