РИАМО - 24 авг. Автоэксперт Максим Кадаков назвал самые опасные элементы в машине, среди них шторки на окнах, неправильно выбранные коврики и фары, недорогие парктроники и любые устройства, закрывающие обзор, сообщает «Вечерняя Москва».

«Есть автомобили, в которых у ковриков имеются посадочные места и механические фиксаторы. Это значит, что он в принципе не может никуда съехать», — сказал Кадаков.

Он добавил, что в некоторых автомобилях это не предусмотрено, и водители часто покупают неподходящий коврик, который при определенных условиях может оказаться под педалью и заблокировать ее.

«Не понимаю, как можно ездить со шторками. Они же абсолютно непрозрачные: водитель не видит, что происходит сбоку и в зеркало заднего вида. Разве что с помощью шторок можно во время остановки закрыть окно от солнечного света. Я могу это понять в южных регионах, но когда по Москве ездят такие машины — это странно», — отметил эксперт.