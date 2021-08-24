РИАМО - 24 авг. Столичные сотрудники ГИБДД задержали водителя, который сбил ребенка на востоке столицы, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Происшествие случилось на Новокосинской улице в районе дома 29. 7-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она была с родителями.

Выяснилось, что с места ДТП скрылся мужчина 1946 года рождения. Он был за рулем Volkswagen Polo. Водитель признался, что не заметил наезда на ребенка.

С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины» пострадавшего ребенка госпитализировали.

По факту происшествия проводится административное расследование.