РИАМО - 24 авг. Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова и руководителя департамента финансов города Елену Зяббарову, сообщает «Вечерняя Москва».

Зяббарова получила орден Дружбы за большой вклад в развитие финансовой системы города, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Емельянов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил глава Троицка Владимир Дудочкин.

Ранее Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве».