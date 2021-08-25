РИАМО - 25 авг. Со среды иностранцам станет проще получить визу для посещения России. Туристы смогут получить российскую визу на полгода, сообщается на сайте Госдумы.

Чтобы получить визу на полгода, гостю из-за рубежа нужно будет забронировать жилье в РФ из единого списка классифицированных гостиниц или предъявить приглашение от туроператора, который есть в специальном реестре.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект, согласно которому могут запретить въезжать в Россию иностранцам, которые продемонстрировали ненависть к жителям РФ или оскорбили ветеранов Великой Отечественной войны.

Предполагается, что соответствующий мониторинг будут вести МВД, общественные организации и консулы. Рассматриваться будут только противоправные публичные действия людей.