РИАМО – 25 авг. У российских нотариусов со среды стало больше обязанностей. Так, специалист, который регистрирует подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, должен направить заявление и другие необходимые документы в регистрирующий орган. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Нотариусу нужно будет отправить документы в электронной форме в тот же день, когда была зарегистрирована подлинность подписи, в рамках одного нотариального действия.

В других случаях нотариус может предоставить документы в регистрирующий орган по просьбе заявителя.

В Москве жители могут использовать онлайн-сервис для записи к нотариусу, он работает на официальном сайте мэра столицы. Этим сервисом с июня воспользовались более 1,3 тыс. раз. Четверть обращений касалась недвижимости.