РИАМО – 25 авг. Со среды в России вступают в силу ограничения по звуковой рекламе. Так, нельзя распространять такую рекламу с помощью звукотехнического оборудования, которое устанавливается на стенах и крышах зданий. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Подобные меры должны помешать распространению громкой и назойливой рекламы.

Соответствующий законопроект ранее был внесен в Госдуму по той причине, что отсутствовал четкий регламент в данном вопросе. Звуковой рекламой злоупотребляли, что мешало жителям работать и проводить досуг.

Так, звуковая аппаратура нередко используется бизнесом непрерывно, чтобы охватить как можно больше потенциальных потребителей.