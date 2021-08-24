РИАМО - 24 авг. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по вопросу о реконструкции Научно-клинической лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства в поселке Светлые горы под Красногорском, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

В 2018 году по тому же проекту уже выносилось решение о реконструкции, но после этого в проектно-сметную документацию были внесены изменения и дополнения, которые потребовали повторного прохождения государственной экспертизы.

В числе нововведений актуализированная геодезическая съемка, скорректированный план благоустройства и озеленения, а также размещение на участке газовой котельной. Изменения также внеслись в объемно-планировочные и конструктивные решения проектной документации, системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и другие. В рамках обновленного проекта также предусмотрена реконструкция двухэтажного (с третьим техническим этажом) лабораторного корпуса Научного центра биомедицинских технологий общей площадью 4696,5 кв. м.

Работы по реконструкции территории будут полностью оплачены из федерального бюджета.

Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России был создан в Подмосковье в 2002 году для развития биологической медицины, экспериментального биомоделирования, противодействия биотерроризму и создания новых средств биозащиты. Сейчас центр занимается биомоделированием, создает новые фармакологические средства и биологически активные добавки. На базе учреждения разрабатываются технологии производства активных субстанций и готовых лекарственных форм. В центре проводят доклинические испытания медицинских технологий и лекарственных средств на мелких и крупных лабораторных животных.