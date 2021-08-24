РИАМО - 24 авг. В Москве началась доследственная проверка после того, как из строительной люльки с высоты 15 этажа упал рабочий и погиб, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

Во время проведения работ на кровле многоквартирного дома на улице 800-летия Москвы произошел обрыв троса строительного подъемника. Один из рабочих сорвался вниз и погиб. Мужчина упал на козырек подъезда.

Специалисты и криминалисты выясняют все причины случившегося. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку на предмет нарушения требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.