РИАМО - 24 авг. Новая канатная дорога соединит станцию метро «Сходненская» с «Речным вокзалом» и протянется над Химкинским водохранилищем, ее собираются включить в единую систему общественного транспорта Москвы и использовать каждый день, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города.

Дорога соединит районы Южное и Северное Тушино.

Как отметила директор института Градостроительного планирования города Дина Саттарова, на данный момент дорога между Южным и Северным Тушино и Левобережным займет примерно 50 минут.

«С помощью канатной дороги это расстояние можно будет преодолеть за 10 минут», – сказала Саттарова.

Она уточнила, что путь будет установлен на высоте 25 метров. Деревья под трассой вырубать не придется.

Общая длина маршрута составит 2,3 км, а предполагаемый пассажиропоток – до 3 тыс. человек в часы пик и до 63 тыс. в сутки.

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