РИАМО - 24 авг. О нормах и способах приема витаминов рассказали нутрициологи, эндокринологи, кардиологи и другие врачи. Эксперты считают, что организм не всегда может получить достаточное количество витаминов из продуктов питания, сообщает «МИР 24».

Содержание витаминов в пище можно определить по ее цвету.

«Зеленые части растений и фруктов – это витамины группы В; красные и желтые – витамины группы С. Жирорастворимые витамины находятся в продуктах животного происхождения: это мясо, молоко, рыба, субпродукты, яйца», – сказала главный научный сотрудник Ornament Health AG, эндокринолог Элина Шарифуллина.

Она отметила, что введение витаминов внутривенно и внутримышечно практически бесполезно, так как организм усваивает их через кишечник.

«Объем пищи, который придется съесть, чтобы получить некоторые витамины в достаточном количестве, может не лучшим образом сказаться на фигуре. Например, чтобы получить суточную дозу витамина Д из пищи, необходимо съедать ежедневно около 300 г лосося или 100 г печени трески», – подчеркнула медицинский директор компании «ФармаЛогика», врач кардиолог, кардиореаниматолог Елена Попова.

Эксперт напомнила, что лишний вес, даже полученный ради витаминов, опасен. Он приносит за собой букет различных заболеваний.

Специалисты рассказали, что выбирать универсальные витаминные комплексы не стоит.

«Многие вещества могут усиливать или уменьшать действие других», – пояснила нутрициолог-диетолог Кристи Лессинг.

А разобраться в этом без помощи специалиста довольно сложно.

Кроме того, витамины необходимо подбирать, исходя из личных потребностей.

«Главный совет – не пить витамины, потому что «все пьют» и «вам кажется, что надо». Прием любого витамина или биодобавки должен быть подкреплен анализом, что у вас действительно есть недостаток того или иного микроэлемента и именно этот недостаток влияет на качество жизни и общее состояние», – сказала врач, эксперт бренда «Доктор Море» Мария Русинова.

Элина Шарифулина советует перед подбором витаминов сделать анализы на уровень их и минералов в организме и проверять результаты каждый месяц.