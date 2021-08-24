РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В подмосковных Люберцах в текущем году уже благоустроили 33 двора, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения.

«Всего обустроить должны в этом году 38 дворов. Уже готовы 33 из них», - сказал Ружицкий.

Также благоустроили 33 детские площадки и 17 спортивных.

Ружицкий призвал жителей сообщать о вандалах по телефону 112, в полицию или в его соцсети.