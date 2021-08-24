РИАМО - 24 авг. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки самолета-амфибии под подмосковной Коломной. Самолет перевернулся во время посадки, сообщается на сайте ведомства.

Небольшой самолет-амфибия перевернулся во время посадки на Москву-реку около села Черкизово. На борту находились два человека. Они спаслись.

В экстренных службах отметили, что к крушению могла привести ошибка пилотирования.

Ранее проверку по факту происшествия начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Видео с места крушения самолета‑амфибии под Коломной>>