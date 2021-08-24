РИАМО - 24 авг. До конца текущего года на Каширском шоссе от дома №51 до дома №59 планируют благоустроить пешеходную зону, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В микрорайоне, который расположен рядом с Борисовским и Нижним Царицынским прудами, создадут живописный променад.

На участке проведут реконструкцию детской площадки, для удобства жителей и гостей столицы обустроят зоны отдыха с садовыми качелями и обновят дорожно-тропиночную сеть. Для безопасности прогуливающихся установят новые опоры освещения.

А еще на данной территории планируется высадить новые кустарники и разбить цветники.