РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. К 1 сентября откроют детский сад на 350 мест в жилом комплексе «Новокрасково» в подмосковных Люберцах, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения. Ружицкий обсудил вопросы подготовки к школе.

«Детский сад на 350 мест откроем в ЖК «Новокрасково» к 1 сентября», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что активно строится пристройка к школе №59 в деревне Марусино. На эту школу были торги, и здание должно быть сдано в декабре, но власти плотно работают с застройщиком для того, чтобы со 2 четверти дети пошли в эту школу.