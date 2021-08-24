РИАМО - 24 авг. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде», сообщает Газета.ru.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем также утверждаются положение о знаке, рисунок, описание, образец грамоты о награждении знаком.

Знаком могут награждаться коллективы организаций за высокие достижения в области сельского хозяйства, экономики, промышленности, культуры, науки, искусства, здравоохранения и так далее. Представления о награждении будут вносить руководители федеральных ведомств или главы субъектов РФ.

Награждать знаком коллективы будут отдельным указом президента, как правило, один раз в год, перед 1 Мая.