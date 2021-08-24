РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В школы подмосковных Люберец 1 сентября пойдут более 39 тыс. первоклассников, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения. Ружицкий обсудил вопросы подготовки к школе.

«В 2021 году более 39 тыс. первоклассников сядут за парты. С 1 сентября весь образовательный комплекс готов к началу занятий. Комиссии осмотрели», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что в гимназиях №№41 и 44 обустроили спортивные стадионы с искусственным покрытием.

Всего в Люберцах 38 школ, 24 детсада, 3 школы допобразования.