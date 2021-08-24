РИАМО - 24 авг. Госавтоинспекция Москвы разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП после наезда на 7-летнюю девочку, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось на Новокосинской улице в районе дома 29. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она была с родителями.

С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины» пострадавшего ребенка госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД принимают необходимые меры по розыску и задержанию водителя, допустившего наезд на ребенка.

Ранее в столице автомобиль сбил ребенка в районе дома 12 по Дубнинской улице. Тот переезжал дорогу на самокате. Инцидент также случился на пешеходном переходе.