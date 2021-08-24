РИАМО - 24 авг. Президент России Владимир Путин отметил необходимость дополнительной поддержки малого бизнеса в сельской местности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Во вторник Путин выступил на втором этапе XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В частности, президент говорил о том, что нужно уделять больше внимания поддержке фермеров и развитию ярмарок. Это позволит снизить цены на продукты.

«Нам нужно сделать все необходимое для комплексного развития сельских территорий, создания здесь современной инфраструктуры, дорог, социальных объектов, комфортного жилья, реализовать программы газификации», — сказал Путин.

Еще он отметил уверенное развитие агропромышленного комплекса страны и обратил внимание на важность развития инфраструктуры сельских территорий.

По его словам, люди, которые «кормят страну», вправе рассчитывать на высокий уровень жизни.