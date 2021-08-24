РИАМО - 24 авг. Автобусы «Мострансавто» перевезут гостей гала-концерта народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева из Москвы в Коломну и обратно, сообщает пресс-служба «Мострансавто».

На мероприятие приглашены участники творческой школы «Новые имена Подмосковья», одаренные дети, получившие субсидию по губернаторской программе «Одаренные дети Подмосковья», и жители городского округа Коломна.

Концерт станет завершением III летней творческой школы «Новые имена Подмосковья» проводимой с 9 по 15 августа Минкультуры Московской области совместно с благотворительным фондом поддержки одаренных детей «Новые имена».

Также «Мострансавто» с 23 августа обеспечивает обслуживание Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Для обоих мероприятий будет задействовано 30 автобусов компании. Ожидается, что всего в эти дни транспорт компании доставит на мероприятия и обратно свыше 1300 человек. Свыше 20 автобусов большого класса закончат работу для «Лидеров России» 25 августа. В этот же день автобусы доставят гостей на гала-концерт Мацуева.

Транспорт, задействованный в работе, оснащен всем необходимым оборудованием для комфортного и безопасного проезда. Перед выходом в рейс подвижной состав проходит тщательный технический контроль.

«Новые имена Подмосковья» — творческий проект для одаренных детей Московской области, воспитанников детских школ искусств, музыкальных и художественных школ. В рамках программы для участников проводились мастер-классы по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Баян/Аккордеон», «Изобразительное искусство».

«Лидеры России» ­ — Всероссийский открытый конкурс для управленцев, проводимый автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина. Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.