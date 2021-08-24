РИАМО - 24 авг. Заведующая химиотерапевтическим отделением №12 областного онкологического диспансера Жанна Дроздова рассказала о том, какие обследования и как часто нужно проходить, чтобы выявить онкозаболевание вовремя, сообщается на портале Минздрава Подмосковья об онкологической помощи.

«Даже если человека ничего не беспокоит, и он ведет вполне здоровый образ жизни – это не может гарантировать, что он никогда не столкнется с онкологическим заболеванием. Даже при низком риске развития онкологического заболевания у пациента может появиться злокачественная опухоль», – объяснила Жанна Дроздова.

Диспансеризация позволит своевременно выявить проблему и начать ее решать. Для каждого возраста предусмотрен свой перечень обследований.

Людям от 18 до 39 лет необходимо раз в год посещать терапевта и гинеколога (женщинам), измерять артериальное давление, проходить кальпоскопию, а после 35 лет – электрокардиографию. Раз в 2 года необходимо проходить флюорографию, а женщинам в возрасте от 20 до 39 лет – УЗИ молочных желез.

После 40, но до 65 лет необходимо еще проходить осмотр кожи, слизистых, щитовидной железы и периферических лимфатических узлов, измерять внутриглазное давление, давать кровь на общий анализ, проходить ЭКГ, а после 45 лет – гастроскопию, а мужчинам старше 40 лет – анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА).

Два раза в год люди старше 49 лет сдают еще и анализ кала на скрытую кровь.

После 65 лет количество обследований немного сокращается.

Врачи напоминают, что большинство видов рака излечимы, если их обнаружили на ранних стадиях. У пациента есть все шансы на полноценную жизнь.