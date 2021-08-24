РИАМО - 24 авг. Заведующая химиотерапевтическим отделением №12 областного онкологического диспансера Жанна Дроздова рассказала о том, какие обследования и как часто нужно проходить, чтобы выявить онкозаболевание вовремя, сообщается на портале Минздрава Подмосковья об онкологической помощи.
Диспансеризация позволит своевременно выявить проблему и начать ее решать. Для каждого возраста предусмотрен свой перечень обследований.
Людям от 18 до 39 лет необходимо раз в год посещать терапевта и гинеколога (женщинам), измерять артериальное давление, проходить кальпоскопию, а после 35 лет – электрокардиографию. Раз в 2 года необходимо проходить флюорографию, а женщинам в возрасте от 20 до 39 лет – УЗИ молочных желез.
После 40, но до 65 лет необходимо еще проходить осмотр кожи, слизистых, щитовидной железы и периферических лимфатических узлов, измерять внутриглазное давление, давать кровь на общий анализ, проходить ЭКГ, а после 45 лет – гастроскопию, а мужчинам старше 40 лет – анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА).
Два раза в год люди старше 49 лет сдают еще и анализ кала на скрытую кровь.
После 65 лет количество обследований немного сокращается.
Врачи напоминают, что большинство видов рака излечимы, если их обнаружили на ранних стадиях. У пациента есть все шансы на полноценную жизнь.
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