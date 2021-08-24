РИАМО - 24 авг. В Московской области отремонтировано и готово к сдаче 49,6% от всех запланированных на 2021 подъездов, что на 2% больше, чем на прошлой неделе, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.

Областным надзорным ведомством проведен детальный анализ выполнения плана ремонта в разрезе муниципалитетов. На его основании инспекторы составили и еженедельно обновляют рейтинг своевременности проведения работ.

В «красной зоне» оказываются те, чей процент исполнения ниже 50%, в «желтой» – муниципалитеты, в которых план выполнен на 50%-89%, остальные занимают место в «зеленой зоне».

На текущей неделе полностью выполнили план Луховицы, Люберцы, Серебряные Пруды и Краснознаменск. Почти завершены работы в Протвине, Талдомском округе и Чехове.

Сейчас 26 муниципалитетов входят в «желтую зону». Значительная часть работ уже завершена в Бронницах, Власихе, Долгопрудном, Домодедове, Дубне, Егорьевске, Зарайске, Истре, Кашире, Клину, Королеве, Красногорске, Лыткарине, Можайском округе, Молодежном, Мытищах, Одинцовском округе, Орехово-Зуеве, Подольске, Реутове, Солнечногорске, Ступине, Химках, Черноголовке, Щелкове и Электростали.

Число «отстающих» муниципалитетов снизилось на 3 по сравнению с прошлой неделей, теперь их 26.

«Поскольку мы контролируем не только сроки, но и качество проведения управляющими организациями региона соответствующих работ, данные рейтинга могут меняться не только в лучшую, но и в худшую сторону в зависимости от результатов осмотра подъездов инспекторами», – пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Так, на этой неделе Власиха и Домодедово из «зеленой зоны» переместились в «желтую» из-за необходимости устранить недочеты в проведенном ремонте. Котельники и Фрязино перешли из «желтой зоны» в «красную».

Бронницы, Клин, Одинцовский округ, Солнечногорск и Щелково, напротив, попали в «желтую зону» из «красной», существенно улучшив свои результаты.