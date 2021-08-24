РИАМО - 24 авг. Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране планируют направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка, сообщает ТАСС.

Президент выступил на втором этапе XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», который прошел во вторник в выставочном комплексе «Экспоцентр».

«Завершено формирование программы, которая предусматривает формирование российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации, за счет наших отечественных самолетов и вертолетов», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что на финансирование программы направят 340 млрд рублей. Средства поступят в том числе из фонда национального благосостояния.

Ранее президент рассказал о намерении выделить на решение проблемы с лесными пожарами дополнительно 24 млрд рублей.