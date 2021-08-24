РИАМО - 24 авг. Движение по внутренней стороне МКАД в районе 78 км сильно затруднено после аварии, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на 78 км МКАД в районе Северо-восточной хорды грузовик остановился в полосе движения. Едущий за ним автомобиль не успел затормозить и врезался в него. На место ДТП прибыли оперативные службы города.

Движение транспорта на данном участке затруднено, водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

За 7 месяцев 2021 года на МКАД зарегистрировано 379 ДТП, это на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Несмотря на снижение основных показателей аварийности на МКАД, дорога продолжает оставаться самой аварийно опасной автомобильной магистралью в столице. Здесь происходит каждое 12-е ДТП.