РИАМО - 24 авг. Тема мониторинга цен на продукты питания, в том числе овощей, находится на особом контроле в Подмосковье. Депутаты Мособлдумы регулярно инспектируют магазины, общаются с производителями, встречаются с предпринимателями, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Недавно в Красногорске прошло выездное заседание профильного комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка.

Участники сошлись во мнении, что в регионе нужно создать конкуренцию между фермерами и федеральными торговыми сетями. А чтобы это произошло – нужно изменить в некоторых случаях логистику и предоставить сельхозпроизводителям прямой доступ к точкам продаж.

«Необходимо создать такое количество сельскохозяйственных рынков, ярмарок, чтобы составить конкуренцию федеральным сетям. Тогда будет гарантия приемлемых цен», - сообщил председатель комитета Сергей Керселян

Сейчас в Подмосковье стоимость минимального набора продуктов на конец июля составила 5393 руб. Цена за месяц упала на 3,2%. А вот по отношению к декабрю 2020 года выросла на 16%.

Как рассказал замминистра сельского хозяйства Московской области Игорь Жаров, этот год по климатическим условиям нельзя назвать простым. Весь май и первую декаду июня лили дожди. Потом была почти два месяца была сильная жара

«Последние дожди укрепили надежду на хороший урожай по овощным культурам и картофелю в том числе. Прогнозируем сбор овощей в пределах 305 тыс. тонн», - сказал Керселян.

По его словам, сейчас снизить цены, по отношению к маю и июню этого года удалось из-за продажи местных сезонных овощей для «борщевого набора».

«Вместе с Минсельхозом Подмосковья и администрацией Красногорска договорились, что в ближайшее время они соберутся и будут думать, как сделать так, чтобы малым предприятиям были поставки напрямую от сельхозпроизводителей. И это один из самых эффективных способов борьбы с ростом цен», - отметил Сергей Керселян.

На заседании также отметили, если практика кооперации предпринимателей в Красногорске покажет хороший результат, такой способ распространят на весь регион.