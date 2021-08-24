РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Регоператор предложил жителям Подольска в период пандемии оплачивать услугу «обращение с ТКО» не выходя из дома, в безопасном онлайн-формате, сообщила пресс-служба предприятия.

Своевременная оплата коммунальных платежей является долгом каждого собственника жилого помещения. ООО «МСК-НТ» обратил внимание жителей, что по закону неполучение платежных квитанций не является основанием для неоплаты. Коммунальные услуги предоставляются независимо от процесса доставки квитанций абоненту. При этом владельцы индивидуальных жилых строений (ИЖС), не получающие квитанции от АО «Мосэнергосбыт» по техническим причинам, часто не оплачивают полученную коммунальную услугу «Обращение с ТКО».

Часто жители не осведомлены об альтернативных возможностях проведения оплаты без квитанций или не понимают, что неоплата за полученную услугу в любом случае приводит к увеличению задолженности, образованию пени, которые потом взыщут через суд.

Для оплаты через онлайн–сервисы в помощь потребителям услуги компания ООО «МСК-НТ» подготовила на сайте подробную инструкцию, разъясняющую правила проведения оплаты. Инструкция расположена по адресу.

На сайте можно также определить или проверить сумму своего ежемесячного начисления, исходя из зарегистрированной площади домовладения.

Получить информацию о размере задолженности по своему лицевому счету можно у специалистов абонентского отдела в офисе ООО «МСК-НТ» или по телефонам регионального оператора: 8 (800) 234-36-70, 8 (495) 661-43-01; 8 (495) 661-06-40. График приема посетителей в офисах: понедельник- четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45, обеденный перерыв с 13:15 до 14:00. Клиентский офис компании расположен в Подольске на проспекте Ленина, 97.

Оплатить коммунальные услуги за вывоз ТКО нужно до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Внесение онлайн-платежа домовладельцами ИЖС может проводиться даже без квитанции только по номеру лицевого счета на сайте ООО «МСК-НТ», в личном кабинете «Сбербанк онлайн», в личном кабинете «Мой Мосэнергосбыт» для ИЖС, в личном кабинете МособлЕИРЦ».

Оплатить услугу «Обращение с ТКО» по квитанции абоненты могут также в отделениях ПАО «Сбербанк», АО «Почта России», АО «Мосэнергосбыт», «МосОблЕИРЦ», в платежных терминалах банка МКБ и АО «Мосэнергосбыт».