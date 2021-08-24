РИАМО - 24 авг. Примерную стоимость работ по газификации внутри участка можно рассчитать на онлайн-калькуляторе. Его постоянно развивают, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
«Для удобства жителей на сайте «Мособлгаза» мы сделали простой, на наш взгляд, онлайн-калькулятор, я постоянно об этом говорю. Мы общаемся с жителями и стараемся этот калькулятор дорабатывать и делать еще более доступным», — рассказал Баранов.
Он напомнил, что стоимость работ на участке зависит от 2 ключевых факторов. Первый – это расстояние от забора на участке до дома. Второй – комплект оборудования.
Сотрудники «Мособлгаза» при заключении комплексного договора предлагают жителям региона познакомиться с каталогом оборудования. В нем можно выбрать подходящий вариант, посоветовавшись с экспертом. Баранов подчеркнул, что несертифицированное оборудование специалисты «Мособлгаза» не будут устанавливать.
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