РИАМО - 24 авг. Примерную стоимость работ по газификации внутри участка можно рассчитать на онлайн-калькуляторе. Его постоянно развивают, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Для удобства жителей на сайте «Мособлгаза» мы сделали простой, на наш взгляд, онлайн-калькулятор, я постоянно об этом говорю. Мы общаемся с жителями и стараемся этот калькулятор дорабатывать и делать еще более доступным», — рассказал Баранов.

Он напомнил, что стоимость работ на участке зависит от 2 ключевых факторов. Первый – это расстояние от забора на участке до дома. Второй – комплект оборудования.

«Вы можете выбрать один из предложенных комплектов оборудования, можете купить оборудование сами или подобрать и купить в «Мособлгазе» то, которое не зашито в пакеты. Линейка наименований очень большая», — объяснил Баранов.

Сотрудники «Мособлгаза» при заключении комплексного договора предлагают жителям региона познакомиться с каталогом оборудования. В нем можно выбрать подходящий вариант, посоветовавшись с экспертом. Баранов подчеркнул, что несертифицированное оборудование специалисты «Мособлгаза» не будут устанавливать. ​

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