РИАМО - 24 авг. Автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, как не попасться на уловки мошенников при покупке подержанной машины, это может обернуться неприятными последствиями для неопытных водителей, сообщает Nation News.

Специалисты утверждают, что рынок б/у авто достаточно популярен. Однако покупателю могут предложить не только сломанный автомобиль, но и машину под арестом или взятую в кредит. Это может привести к потере денег или даже самого авто.

Славнов подчеркнул, что универсального способа защититься от этого нет.

«Но есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание. Первое, что нужно выделить жирным шрифтом, — перед тем, как покупать машину, зайдите на государственные сайты с реестром и проверьте номера. Машина должна быть не в аресте, запрете или кредите», — сказал автоэксперт.

После этого покупателю понадобится помощь специалиста или друга, который близок к теме.

«Можно обратиться к специалистам, есть как платные, так и бесплатные сервисы. С 1 сентября вступает в силу алгоритм, когда можно будет приобрести б/у машину через госуслуги. Нужен прибор, который проверит толщину металла, нет ли там килограммов шпаклевки», — добавил он.

Затем стоит проверить состояние транспортного средства в автосервисе.

«Потом, когда уже выяснили, что машина более-менее «чистенькая», нужно проверить техническую составляющую на подъемнике. Три фактора мы учли, затем вы уже делаете выбор: покупать или посмотреть что-то более интересное», — заключил Славнов.