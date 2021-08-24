РИАМО - 24 авг. Телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) был включен в реестр за получение более 130 тыс. евро от Евросоюза. Эту сумму выплатили за освещение отношений между ЕС и Россией, сообщает Газета.ru.

«Согласно полученным сведениям от Роскомнадзора, ООО Телеканал Дождь ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников», - говорится в сообщении ведомства.

Между Евросоюзом и телеканалом был заключен договор.

Кроме того, Росфинмониторинг говорит о получении иностранного финансирования через отечественные фонды.

Также телеканал занимался распространением материалов иностранных СМИ, инагентов, получавших финансирование из-за рубежа.

«Минюст России, принимая решение о включении ООО Телеканал Дождь в реестр, действовал в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке», — резюмировали в ведомстве.

Решение о включении «Дождя», издания «Важные истории» и ряда журналистов в реестр иностранных агентов было принято 20 августа.