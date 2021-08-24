РИАМО - 24 авг. Министерство экологии и природопользования Московской области направило в администрацию Солнечногорска предостережение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства из-за загрязнения Рузинского водохранилища, выявленного инспекторами эконадзора, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В министерство обратились жители округа с просьбами провести проверку. Выяснилось, что местная ресурсоснабжающая компания сбрасывает загрязненные сточные воды в ручей Раздеришка, который впадает в водохранилище.

«Анализ проб сточных вод выявил серьезные превышения ПДК соединений азота, фосфора, хлора и серы, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Возбуждено дело об административном правонарушении», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он подчеркнул, что вопросы снабжения и водоотведения находятся в компетенции органов местного самоуправления.

Администрации городского округа предложено устранить несанкционированный сброс неочищенных сточных вод. Исполнение предостережения проконтролирует министерство.