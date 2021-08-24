РИАМО - 24 авг. Ночь на среду в Московском регионе станет по-сентябрьски холодной, в области местами температура может опуститься до +1 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшую ночь в условиях антициклональной, а значит, малооблачной погоды, в Центральной России и на северо-западе нашей страны станет по-осеннему холодно! Ниже отметки +5 градусов воздух остынет в отдельных районах Тверской, Новгородской, Ленинградской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Смоленской, Костромской и Московской областей (север)», — сказал Тишковец.

Он добавил, что заморозков, скорее всего, не будет, но местами температура может опуститься до +1 градуса. Это соответствует второй половине сентября.

В столице впервые за последние 82 дня ночью будет холоднее +10 градусов.