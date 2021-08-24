РИАМО - 24 авг. Президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации с лесными пожарами в разных регионах России. Он сообщил о намерении выделить на решение этой проблемы дополнительные средства в размере 24 млрд рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Это, по мнению главы государства, позволит нарастить возможности регионов относительно защиты лесов и борьбы с пожарами.

Кроме того, Путин заявил, что полномочия необходимо распределять между ведомствами на случай ЧС. За счет этого систему охраны природы от возгораний удастся кардинально улучшить.

Президент выступил во втором этапе XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», который прошел во вторник в выставочном комплексе «Экспоцентр».