РИАМО - 24 авг. Корпус А жилого комплекса «Сердце Одинцово» в Одинцовском городском округе поставлен на кадастровый учет, 216 дольщиков проблемного объекта наконец смогут оформить право собственности на квартиры, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Застройщик ООО «СЗ «Стройтехинвест» просрочил сдачу объекта на 1,5 года. Министерство взяло данную ситуацию под свой контроль.

Специалисты ведомства помогли застройщику привести в соответствие исходно-разрешительную документацию.

В июне 2021 года корпус наконец ввели в эксплуатацию, а в августе – поставили на кадастровый учет.

Строение располагается по адресу: улица Вокзальная, дом №31.