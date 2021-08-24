РИАМО - 24 авг. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы в вечерний час пик, по данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Дорожные заторы образовались в центре, на северо-востоке, севере, западе, юге и юго-востоке столицы.

В частности, осложнения наблюдаются на Большом каменном мосту, Болотной улице, Кремлевской набережной, улице Большая Якиманка.

По прогнозу, в 19 часов пробки составят 7 баллов, в 20 часов - 6 баллов, в 21 час - 4 балла. Дороги станут свободны в 22 часа, тогда дорожная ситуация будет оцениваться в 22 балла.